Verona Venezia | Simeone vs Henry | i due bomber dal destino opposto

La partita tra Verona e Venezia vedrà anche il confronto tra i due attaccanti Simeone ed Henry Al Bentogodi va in scena oggi la sfida tra Verona e Venezia. Una partita che all'andata ha regalato grandissime emozioni con un incredibile 4-3 in rimonta da parte dei gialloblù. La sfida sarà anche l'occasione di vedere il confronto tra i due attaccanti Simeone e Henry che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, proprio dalla gara di andata hanno visto i loro destini cambiare. Il Cholito, autore di una doppietta al Penzo, si è poi inceppato segnando una sola rete nelle successive partite. Per Henry, invece, è stata l'occasione per sbloccarsi e timbrare il cartellino con costanza. Quattro, infatti, per l'attaccante del Venezia.

