Ucraina, i primi profughi sono arrivati nel nostro Paese (Di domenica 27 febbraio 2022) La maggior parte sono diretti a casa di amici o conoscenti, prevalentemente al Nord tra Brescia, Vicenza, Milano. Qualcuno anche a Roma. A pochi giorni dall'inizio della guerra, sono diversi i profughi che dall'Ucraina sono arrivati nel nostro Paese, per lo più su degli autobus.

