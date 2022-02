Torino - Cagliari 1 - 2: Bellanova e Deiola lanciano l'ex Mazzarri (Di domenica 27 febbraio 2022) Torino - Reduce da una vittoria e tre pareggi, colpo grosso del Cagliari all'Olimpico Grande Torino, sbancato con il punteggio di 2 - 1 e frutto delle reti di Bellanova (21') e Deiola (62'). Per i ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 febbraio 2022)- Reduce da una vittoria e tre pareggi, colpo grosso delall'Olimpico Grande, sbancato con il punteggio di 2 - 1 e frutto delle reti di(21') e(62'). Per i ...

