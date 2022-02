Spalletti in conferenza: “La squadra tiene all’affetto dei tifosi, ci vuole cazzimma” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Napoli, gara valida per la 27ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: “Nel primo tempo avevamo le intenzioni giuste e volevamo giocare la partita. Abbiamo sbagliato troppe palle facili all’inizio e contro una squadra come la Lazio trovi difficoltà. Quando recuperano palla in pressing, poi verticalizzano e te li trovi tutti in corsa con gli spazi dietro la difesa. Con il passare della partita c’è stato equilibrio, nel secondo tempo abbiamo messo in campo più velocità e qualità”. “I miei calciatori devono essere lasciati tranquilli: loro ci tengono alla squadra, all’affetto dei tifosi. Ci parlo spesso con i ragazzi, hanno un’anima d’oro”. FOTO: Imago – Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato instampa al termine di Lazio-Napoli, gara valida per la 27ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: “Nel primo tempo avevamo le intenzioni giuste e volevamo giocare la partita. Abbiamo sbagliato troppe palle facili all’inizio e contro unacome la Lazio trovi difficoltà. Quando recuperano palla in pressing, poi verticalizzano e te li trovi tutti in corsa con gli spazi dietro la difesa. Con il passare della partita c’è stato equilibrio, nel secondo tempo abbiamo messo in campo più velocità e qualità”. “I miei calciatori devono essere lasciati tranquilli: loro ci tengono alladei. Ci parlo spesso con i ragazzi, hanno un’anima d’oro”. FOTO: Imago – Napoli ...

Advertising

infoitsalute : LIVE - Spalletti in conferenza: segui la diretta su TN - laziopress : Conferenza Spalletti: “La Lazio è cresciuta molto rispetto all’andata. Noi reazione importante all’eurogol di Pedro… - _SiGonfiaLaRete : #Spalletti: 'Reazione da grande squadra dopo il gol di Pedro' - sscalcionapoli1 : Spalletti in conferenza: “Mantenere la vetta? Ho fiducia, abbiamo qualità e giochiamo un gran calcio. Serve cazzimm… - cifra73 : RT @MicheleDiGenn10: Spalletti in conferenza stampa: “C’è una brutta atmosfera attorno questa squadra…” Ha capito tanto del nostro ambient… -