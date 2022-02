Advertising

Agenzia_Ansa : Cade da un parapetto dopo un rave a Sassari, muore 29enne. Ragazza si era assopita su ciglio piazzale, volo di 12 m… - SkyTG24 : Sassari, cade da un parapetto dopo un rave: morta 29enne - Adnkronos : #Sassari, cade da parapetto durante rave: muore a 29 anni. #ultimora - infoitinterno : Cade da un parapetto dopo rave a Sassari, muore 29enne - infoitinterno : Sassari, cade dal parapetto dopo un rave: muore una ragazza di 31 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Sassari cade

Morta dopo un rave. La tragedia a, nella zona industriale di Predda Niedda, dove una ragazza di 31 anni, Carla Lallai, originaria di Muravera, è precipitata da un parapetto. Il volo da 12 metri di altezza è stato fatale e la ...Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, infatti, la ragazza e gli amici avevano trascorso la nottata in un locale alla periferia di, partecipando a una festa privata durata ...Si è conclusa da pochi minuti la sfida che ha visto l'Italia battere al PalaDozza di Bologna l'Islanda per 95-87 nella quarta giornata delle FIBA World Cup 2023 Qualifiers. Gli azzurri hanno fornito u ...Decima sconfitta stagionale per il Sassari Calcio Latte Dolce, al “Peppino Sau” di Usini vince l’Afragolese per 0-1.