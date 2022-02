Ranking ATP, perché Jannik Sinner tornerà in top 10 già il 7 marzo: proiezioni di classifica (Di domenica 27 febbraio 2022) Jannik Sinner resterà fuori dalla top ten mondiale soltanto per una settimana: andiamo a scoprire perché e come tornerà al decimo posto già lunedì 7 marzo. Lunedì 21 febbraio era stato rilasciato il Ranking mondiale ATP aggiornato: Jannik Sinner era rimasto in decima posizione, come la settimana precedente, a quota 3429 punti. L’azzurro questa settimana ha giocato a Dubai, torneo in cui ha raggiunto i quarti di finale, dove è stato battuto dal polacco Hubert Hurkacz: l’azzurro è certo di perdere una posizione lunedì 28 febbraio, quando verrà scavalcato proprio dal polacco Hubert Hurkacz. Sinner guadagnerà 66 punti, salendo a quota 3495: l’azzurro incamererà infatti i 90 punti dei quarti di Dubai 2022, ma perderà i 24 punti della finale ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022)resterà fuori dalla top ten mondiale soltanto per una settimana: andiamo a scopriree comeal decimo posto già lunedì 7. Lunedì 21 febbraio era stato rilasciato ilmondiale ATP aggiornato:era rimasto in decima posizione, come la settimana precedente, a quota 3429 punti. L’azzurro questa settimana ha giocato a Dubai, torneo in cui ha raggiunto i quarti di finale, dove è stato battuto dal polacco Hubert Hurkacz: l’azzurro è certo di perdere una posizione lunedì 28 febbraio, quando verrà scavalcato proprio dal polacco Hubert Hurkacz.guadagnerà 66 punti, salendo a quota 3495: l’azzurro incamererà infatti i 90 punti dei quarti di Dubai 2022, ma perderà i 24 punti della finale ...

