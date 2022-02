Pazza Roma al Picco: spreca tutto, poi decide Abraham al 31esimo tiro (Di domenica 27 febbraio 2022) La nona delle dodici reti in campionato di Tammy Abraham basta alla Roma per espugnare il Picco e battere lo Spezia nel modo più rocambolesco possibile. La squadra giallorossa spreca tanto, troppo, è in superiorità numerica dal 45? del primo tempo ma la palla non entra, grazie anche agli interventi prodigiosi di un Provedel che sogna l’azzurro. Poi sale in cattedra il var che vede un calcio in faccia di Maggiore e Zaniolo: Fabbri è sommerso dagli insulti, ma mantiene la calma e concede un rigore indiscutibile. Dagli undici metri Abraham non sbaglia e concretizza il 31esimo tiro della partita della Roma, con quattro legni colpiti. La prima chance manco a dirlo è dei giallorossi: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mancini stacca di testa e impegna ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) La nona delle dodici reti in campionato di Tammybasta allaper espugnare ile battere lo Spezia nel modo più rocambolesco possibile. La squadra giallorossatanto, troppo, è in superiorità numerica dal 45? del primo tempo ma la palla non entra, grazie anche agli interventi prodigiosi di un Provedel che sogna l’azzurro. Poi sale in cattedra il var che vede un calcio in faccia di Maggiore e Zaniolo: Fabbri è sommerso dagli insulti, ma mantiene la calma e concede un rigore indiscutibile. Dagli undici metrinon sbaglia e concretizza ildella partita della, con quattro legni colpiti. La prima chance manco a dirlo è dei giallorossi: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mancini stacca di testa e impegna ...

Advertising

apicella57 : RT @EmanueleVendit1: La AS Roma è questa cosa qui. Viva la pazza gioia d'essere Romanisti! #ASRoma #SpeziaRoma @OfficialASRoma https:/… - EmanueleVendit1 : La AS Roma è questa cosa qui. Viva la pazza gioia d'essere Romanisti! #ASRoma #SpeziaRoma @OfficialASRoma - Vale_main890 : @AnnaGiammalvo Ma ancora che state a sentire le scemenze che dice la regina delle fogne di Roma. Quella donna è p… - Maria54164850 : RT @CharlotteHeyw: Se sento ancora parlare Jessica con Manila vado a Roma ad urlare come una pazza!!! Possibile che non ci sia una cristian… - Lunapallida5 : RT @CharlotteHeyw: Se sento ancora parlare Jessica con Manila vado a Roma ad urlare come una pazza!!! Possibile che non ci sia una cristian… -