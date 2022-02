Milan-Inter, Pioli in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Milan, dopo l’ottimo avvio di stagione, si prepara a una nuova sfida contro l’Inter nel match valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia 2021/2022. Il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di lunedì 28 febbraio alle ore 12:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Il, dopo l’ottimo avvio di stagione, si prepara a una nuova sfida contro l’nel match valevole per la semifinale di andi Coppa Italia 2021/2022. Il tecnico rossonero Stefanoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di lunedì 28 febbraio alle ore 12:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

