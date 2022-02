LIVE – Monza-Lecce 0-0, Serie B 2021/2022 (DIRETTA) (Di domenica 27 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Monza-Lecce, match della ventiseiesima giornata di Serie B 2021/2022. Si gioca alle 15:30 di domenica 27 febbraio con le due squadre impegnate in un confronto d’alta classifica. Dopo la sconfitta col Cittadella, la squadra di Baroni vuole reagire contro gli uomini di Stroppa, reduci dalla goleada inflitta al Pordenone in trasferta. AGGIORNA LA DIRETTA Monza-Lecce 0-0 15.28 Amici di Sportface, buon pomeriggio dall’U-Power Stadium dove stanno scendendo in campo Monza e Lecce, due candidate alla promozione. Si parte fra un istante. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della ventiseiesima giornata di. Si gioca alle 15:30 di domenica 27 febbraio con le due squadre impegnate in un confronto d’alta classifica. Dopo la sconfitta col Cittadella, la squadra di Baroni vuole reagire contro gli uomini di Stroppa, reduci dalla goleada inflitta al Pordenone in trasferta. AGGIORNA LA0-0 15.28 Amici di Sportface, buon pomeriggio dall’U-Power Stadium dove stanno scendendo in campo, due candidate alla promozione. Si parte fra un istante. SportFace.

Advertising

SalentoSport : #LIVE! #MONZA-#LECCE, il #tabellino - SoloLecceIT : Qui Monza-Lecce: formazioni ufficiali, tabellino, azioni, 'TUTTO LIVE' - blab_live : #SerieB, #MonzaLecce #MonLec @ACMonza @OfficialUSLecce big match per la A, vietato sbagliare. Probabili formazioni… - zazoomblog : LIVE – Casalmaggiore-Monza 3-2 (27-25 26-24 18-25 22-25 15-12): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA -… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley in #Superlega #Cisterna passa a #Modena 3-2, in #A1Femminile #Casalmaggiore piega #Monza 3-2! #live -