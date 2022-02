LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2022 in DIRETTA: Ineos all’attacco, forte andatura in gruppo! (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.34 Cote du Trieu da affrontare per i corridori: 1,1 km al 7,5% di pendenza media. 15.32 Insieme a Van Hooydonck ci sono Le Gac, Politt e Van Gestel. 15.31 Van Hooydonck (Jumbo-Visma) prova a fare la differenza! Altri tre atleti vanno dietro al belga. 15.29 Il plotone vede i quattro fuggitivi rimanenti: gap che si aggira intorno ai 15 secondi. 15.27 L’attacco di Asgreen non ha portato a benefici, ma in testa al gruppo si è portato Kung ad imporre un ritmo forsennato. 15.26 PARTE ASGREEN! Gli va subito dietro Stefan Kung insieme a Colbrelli e Trentin! 15.25 Distacco fra il gruppo e la fuga che torna a calare sotto i 30 secondi. 15.24 Altra accelerazione della Ineos! Devono resistere i velocisti puri per non farsi staccare. 15.23 Questo muro era stato affrontato solo al Tour de France del 1992 ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 Cote du Trieu da affrontare per i corridori: 1,1 km al 7,5% di pendenza media. 15.32 Insieme a Van Hooydonck ci sono Le Gac, Politt e Van Gestel. 15.31 Van Hooydonck (Jumbo-Visma) prova a fare la differenza! Altri tre atleti vanno dietro al belga. 15.29 Il plotone vede i quattro fuggitivi rimanenti: gap che si aggira intorno ai 15 secondi. 15.27 L’attacco di Asgreen non ha portato a benefici, ma in testa al gruppo si è portato Kung ad imporre un ritmo forsennato. 15.26 PARTE ASGREEN! Gli va subito dietro Stefan Kung insieme a Colbrelli e Trentin! 15.25 Distacco fra il gruppo e la fuga che torna a calare sotto i 30 secondi. 15.24 Altra accelerazione della! Devono resistere i velocisti puri per non farsi staccare. 15.23 Questo muro era stato affrontato solo al Tour de France del 1992 ...

Advertising

SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:06 per il nostro live della #KBK22 - gcnItalia : L'#OpeningWeekend è finalmente alle porte, le #Classichedelpavé sono in programma per questo fine settimana: Doma… -