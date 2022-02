L’interprete ucraina scoppia in lacrime mentre traduce il discorso di Zelensky – Il video (Di domenica 27 febbraio 2022) Non è riuscita ad andare avanti L’interprete impegnata a tradurre per il sito del quotidiano tedesco Welt il discorso di Volodymyr Zelensky. La traduttrice è scoppiata in lacrime quando il presidente ucraino stava dicendo: «La Russia è sulla strada del male. Deve perdere la sua voce alle Nazioni unite… Ucraini noi sappiamo molto bene cosa difendete…». A quel punto si sente il pianto delL’interprete che poi aggiunge: «Chiedo scusa». Leggi anche: La resistenza di Kiev, il sindaco: «La città è circondata, i civili sono bloccati: ma siamo pronti a combattere» Cala la notte a Kiev, le sirene anti bombardamento suonano a ripetizione – Il video In Russia 4.500 arresti per le proteste contro Putin, tensioni a San Pietroburgo – Il video L'articolo ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) Non è riuscita ad andare avantiimpegnata a tradurre per il sito del quotidiano tedesco Welt ildi Volodymyr. La traduttrice èta inquando il presidente ucraino stava dicendo: «La Russia è sulla strada del male. Deve perdere la sua voce alle Nazioni unite… Ucraini noi sappiamo molto bene cosa difendete…». A quel punto si sente il pianto delche poi aggiunge: «Chiedo scusa». Leggi anche: La resistenza di Kiev, il sindaco: «La città è circondata, i civili sono bloccati: ma siamo pronti a combattere» Cala la notte a Kiev, le sirene anti bombardamento suonano a ripetizione – IlIn Russia 4.500 arresti per le proteste contro Putin, tensioni a San Pietroburgo – IlL'articolo ...

Advertising

RovereLorenzo : RT @iurimariaprado: Si può esser certi che @andreapurgatori faccia questo riporto solo per completezza dell’informazione. E che a decodific… - fabiotagliavia : RT @iurimariaprado: Si può esser certi che @andreapurgatori faccia questo riporto solo per completezza dell’informazione. E che a decodific… - demodoxalogia : tuttavia il presidente Zelensky: 'sappiamo benissimo cosa stiamo difendendo...' - Gattaccioinfame : RT @iurimariaprado: Si può esser certi che @andreapurgatori faccia questo riporto solo per completezza dell’informazione. E che a decodific… - GuidoAnzuoni : RT @iurimariaprado: Si può esser certi che @andreapurgatori faccia questo riporto solo per completezza dell’informazione. E che a decodific… -

Ultime Notizie dalla rete : L’interprete ucraina L’interprete ucraina scoppia in lacrime mentre traduce il discorso di Zelensky – Il video Open