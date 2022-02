Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: in palio punti preziosi (Di domenica 27 febbraio 2022) Il posticipo della domenica della 27° giornata di Serie A vedrà affrontarsi Lazio e Napoli: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme le formazioni ufficiali che scenderanno in campo alle 20:45. I padroni di casa attualmente sono sesti in classifica con 43 punti. Nel turno precedente gli uomini di Maurizio Sarri hanno affrontato l’Udinese: la partita è terminata col punteggio di 1-1. Le squadre che precedono i biancocelesti stanno rallentando e per continuare a sognare di raggiungere la Champions sarebbe auspicabile portare a casa i tre punti contro una diretta avversaria. Il tecnico toscano lancerà la sfida alla sua ex squadra schierando i suoi uomini con il 4-3-3. Rispetto alla partita con i friulani Sarri cambia tre uomini. In difesa non ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 27 febbraio 2022) Il posticipo della domenica della 27° giornata di Serie A vedrà affrontarsi: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme leche scenderanno in campo alle 20:45. I padroni di casa attualmente sono sesti in classifica con 43. Nel turno precedente gli uomini di Maurizio Sarri hanno affrontato l’Udinese: la partita è terminata col punteggio di 1-1. Le squadre che precedono i biancocelesti stanno rallentando e per continuare a sognare di raggiungere la Champions sarebbe auspicabile portare a casa i trecontro una diretta avversaria. Il tecnico toscano lancerà la sfida alla sua ex squadra schierando i suoi uomini con il 4-3-3. Rispetto alla partita con i friulani Sarri cambia tre uomini. In difesa non ...

Advertising

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - FBiasin : Tra le prime sei di #SerieA, in questo turno, ha pareggiato il #Milan, perso l’#Inter, pareggiato il #Napoli, pareg… - infoitsport : Corriere del Mezzogiorno in vista di Lazio-Napoli: 'Un'altra chance per la vetta' - infoitsport : Lazio-Napoli, i precedenti: en plein all'Olimpico con Sarri sulla panchina azzurra - infoitsport : Lazio-Napoli, ecco i precedenti contro Sarri degli azzurri -