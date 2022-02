La pillola contro l’invecchiamento sta arrivando e noi saremo giovani per sempre (Di domenica 27 febbraio 2022) Essere giovani per sempre? Chi tra voi non ha mai pensato a questa possibilità? La scienza potrebbe presto fermare l’invecchiamento attraverso una pillola che cambierà in modo definitivo la nostra percezione della vita. pillola anti-età – curiosauro.itLa pillola dei miracoli La questione dell’invecchiamento mette tutti noi sullo stesso livello, perché è una cosa che ci tocca e che ci fa ragionare su molti aspetti della nostra esistenza. Filosofi, scrittori, registi si sono occupati del tema, ora anche la medicina sembra interessata a dire la sua, anzi proprio ad intervenire per bloccare questo processo. Quindi non sarà più un sogno poter pensare che nei prossimi anni esisterà una pasticca anti-età che ci potrebbe far rimanere giovani per lungo tempo. ... Leggi su curiosauro (Di domenica 27 febbraio 2022) Essereper? Chi tra voi non ha mai pensato a questa possibilità? La scienza potrebbe presto fermareattraverso unache cambierà in modo definitivo la nostra percezione della vita.anti-età – curiosauro.itLadei miracoli La questione delmette tutti noi sullo stesso livello, perché è una cosa che ci tocca e che ci fa ragionare su molti aspetti della nostra esistenza. Filosofi, scrittori, registi si sono occupati del tema, ora anche la medicina sembra interessata a dire la sua, anzi proprio ad intervenire per bloccare questo processo. Quindi non sarà più un sogno poter pensare che nei prossimi anni esisterà una pasticca anti-età che ci potrebbe far rimanereper lungo tempo. ...

