Floccari: ‘Inter in difficoltà dal punto di vista fisico’ (Di domenica 27 febbraio 2022) Sergio Floccari analizza il momento difficile dell’Inter a DAZN: Il Genoa ha fatto una gran bella partita, molto attenta, grintosa e intensa.... Leggi su calciomercato (Di domenica 27 febbraio 2022) Sergioanalizza il momento difficile dell’Inter a DAZN: Il Genoa ha fatto una gran bella partita, molto attenta, grintosa e intensa....

