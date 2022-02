Che Tempo Che Fa domenica 27 Febbraio su Rai 3 puntata sull’Ucraina con Di Maio (Di domenica 27 febbraio 2022) Che Tempo Che Fa gli ospiti domenica 27 Febbraio 2022 dedicata all’Ucraina, ospite Di Maio e Maurizio Costanzo domenica 27 Febbraio 2022 su Rai 3 prosegue l’ appuntamento con Che Tempo Che fa con Fabio Fazio pronto ad accogliere i suoi ospiti divisi tra lo spazio dell’anteprima e un Tavolo probabilmente ridotto, la puntata è infatti interamente dedicata alla questione dell’aggressione della Russia all’Ucraina- Accanto a Fabio Fazio al momento non sappiamo se oltre alle presenze fisse del programma Luciana Littizzetto (qui il suo intervento della scorsa settimana)e Filippa Lagerbåck, ci saranno anche le altre come Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Orietta Berti, Ale e Franz e Roberto Burioni per portare avanti il focus sull’emergenza Covid. le ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 27 febbraio 2022) CheChe Fa gli ospiti272022 dedicata all’Ucraina, ospite Die Maurizio Costanzo272022 su Rai 3 prosegue l’ appuntamento con CheChe fa con Fabio Fazio pronto ad accogliere i suoi ospiti divisi tra lo spazio dell’anteprima e un Tavolo probabilmente ridotto, laè infatti interamente dedicata alla questione dell’aggressione della Russia all’Ucraina- Accanto a Fabio Fazio al momento non sappiamo se oltre alle presenze fisse del programma Luciana Littizzetto (qui il suo intervento della scorsa settimana)e Filippa Lagerbåck, ci saranno anche le altre come Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Orietta Berti, Ale e Franz e Roberto Burioni per portare avanti il focus sull’emergenza Covid. le ...

Advertising

matteograndi : GOL DI MANO AL TEMPO DEL VAR. Con il replay buono che viene fuori 10 minuti dopo il gol. Mancava solo questa alla… - borghi_claudio : Migliaia di cretini che invadono i social con la sapienza del giorno dopo pensando di essere chissà chi. Altri in f… - AlbertoBagnai : Mi si dice che una segnalazione, a un medico, porta via mezz’ora di tempo. - VogliaNonHo : Senza contare che questo ragazzo è pieno, pienissimo. È lì da 5 mesi e lo stanno mettendo sotto pressione da tempo,… - WhyckieQueenie : @matylel non c'è più tempo per far entrare un altro bonazzo per far fare la ship a Jessica garantendole clip in pun… -