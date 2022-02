Calcio | Serie A | Spezia-Roma 0-1 | decide Abraham

Advertising

Gazzetta_it : Zaniolo mette like ai giocatori della Juve: l’indizio di mercato fa scatenare i tifosi #juventus - Gazzetta_it : Milan, non c'è solo Udogie: dal gol tolto a Kessie col Napoli al 'dramma' Serra - Corriere : Nuovo stadio, San Siro non è l’unica soluzione: Inter e Milan studiano 3 alternative - filadelfo72 : Calcio Serie B 2021-2022 27esima giornata con il big match Benevento-Cremonese - tuttosport : #SpeziaRoma 0-1: #Abraham allo scadere su rigore, vince #Mourinho ? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro alla presentazione delle 11 opere di artisti milanesi, ispirate al suo libro 'Adrenalina " My untold stories" . E ha fatto rivelazioni importanti, che ...20.13A: Spezia - Roma 0 - 1 La Roma in superiorità numerica per un tempo fatica a Spezia. Al 'Picco' finisce 0 - 1 con rigore al 99'. Per le Aquile terza sconfitta di fila, i punti restano 26.La Spezia, 27 feb. La Roma vince 1-0 al fotofinish con lo Spezia. Ai giallorossi, dopo tre pareggi consecutivi, serve un calcio di rigore al 99' per avere la me ...La Roma torna a vincere in Serie A dopo tre pareggi consecutivi: al Picco la squadra di Mourinho supera per 1-0 lo Spezia nel primo posticipo della 27esima giornata di Serie A. I capitolini giocano un ...