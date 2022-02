AVM | tutte le novità per la fibra al MWC

(Di domenica 27 febbraio 2022) In anteprima al MWC 2022, i dispositivi per latargati AVM. La connettività Wi-Fi 6 e Mesh Wi-Fi per la casa smart diventerà il nuovo standard Al MWC 2022, l’evento internazionale in programma dal 28 febbraio al 3 marzo, AVM (gli specialisti delle comunicazioni con sede a Berlino) presenterà l’attuale generazione di dispositivi per DSL, cavo e 5G, oltre a un’anteprima per la. “The Smart Wi-Fi Experience“, lo slogan di AVM per questo MWC, riassume i vantaggi e benefici dei prodotti FRITZ!: i FRITZ!Box e i Mesh Repeater portano internet veloce e il Wi-Fi a lungo raggio a ogni connessione e in ogni casa, semplificando ogni attività, dall’intrattenimento al lavoro da casa.cose che fa anche il FRITZ!Box 5590 Fiber, che verrà presentato in anteprima al MWC: con il suo modulo SFP, il top di gamma per la ...

Con Fritz!Box 6850 5G, presenta un versatile router all-in-one per la rete locale compatibile con tutte le reti europee 5G-standalone e non. Grazie al Wi-Fi veloce, alle LAN gigabit e una ...
FRITZ!Box 5590 Fiber è la nuovissima proposta che AVM porterà in anteprima al Mobile World Congress in programma dal 28 febbraio al 3 marzo a Barcellona. L'azienda tedesca sarà presente con tutte le sue ultime soluzioni per la casa connessa, dai ...