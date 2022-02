Atletica, Marcell Jacobs: “Importante vincere, il tempo devo farlo tra un mese” (Di domenica 27 febbraio 2022) Grande attesa nella seconda e ultima giornata dei Campionati Assoluti Indoor di Atletica leggera di scena ad Ancona. Un menù ricchissimo di gare e tra queste anche i 60 metri del campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs. L’azzurro, in preparazione per i Mondiali indoor di Belgrado (Serbia) in programma dal 18 al 20 marzo, è in gara per la prima volta in Italia dopo i due ori a Cinque Cerchi conquistati a Tokyo (Giappone). Un percorso convincente quello di Marcell nei tre meeting a cui ha preso parte nella specialità (60 metri), con tre vittorie in altrettante partecipazioni: 6.51 a Berlino, 6.49 a Lodz e 6.50 a Liévin, con il record italiano di 6.47 (da lui stabilito l’anno passato agli Europei indoor di Toru?) a tiro. Atletica, Marcell Jacobs passeggia in ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Grande attesa nella seconda e ultima giornata dei Campionati Assoluti Indoor dileggera di scena ad Ancona. Un menù ricchissimo di gare e tra queste anche i 60 metri del campione olimpico dei 100 metri. L’azzurro, in preparazione per i Mondiali indoor di Belgrado (Serbia) in programma dal 18 al 20 marzo, è in gara per la prima volta in Italia dopo i due ori a Cinque Cerchi conquistati a Tokyo (Giappone). Un percorso convincente quello dinei tre meeting a cui ha preso parte nella specialità (60 metri), con tre vittorie in altrettante partecipazioni: 6.51 a Berlino, 6.49 a Lodz e 6.50 a Liévin, con il record italiano di 6.47 (da lui stabilito l’anno passato agli Europei indoor di Toru?) a tiro.passeggia in ...

