Atalanta, Pessina: "Stop alla guerra in Ucraina!" (Di domenica 27 febbraio 2022) Matteo Pessina, giocatore dell'Atalanta, si è esposto su Instagram contro il conflitto tra Russia ed Ucraina. Il centrocampista azzurro ha sottolineato il fatto che nello spogliatoio della Dea ci sono un russo ed un ucraino che solidarizzano tra loro. Queste le sue parole: "Stop alla guerra in Ucraina! Nel nostro spogliatoio i due popoli coinvolti in guerra hanno i volti di Ruslan (Malinovskyi, ndr) e Aleksey (Miranchuk, ndr). 'Mali' un ragazzo introverso, disponibile e con un carattere forte. 'Mira' un ragazzo semplice, forse il più buono che conosca, timido e con passioni molto simili alle mie. L'altro giorno, mentre la follia della guerra metteva contro Russia e Ucraina, loro a Zingonia si sono abbracciati. E noi ci siamo stretti a loro e ...

