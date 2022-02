Zelensky: oltre 100mila invasori russi in Ucraina (Di sabato 26 febbraio 2022) In una Kiev che teme da un momento all'altro l'attacco russo, con la metropolitana trasformata in rifugi antiaerei e da oggi il coprifuoco, il presidente ucraino Volodymir Zelensky continua a incitare gli ucraini alla resistenza e smentisce le affermazioni russe di una sua fuga dalla capitale, mentre prosegue i colloqui con i leader internazionali. Dopo aver parlato con il premier indiano Narendra Modi, Zelensky ha twittato di aver riferito al capo del governo indiano che sul territorio ucraino ci sono "oltre 100mila invasori". Prima, nel corso della mattina il capo di stato aveva garantito che la capitale era ancora sotto il controllo dell'esercito ucraino e che l'aggressione russa era stata ancora respinta: "Abbiamo infranto il loro piano".A KIEV COPRIFUOCO DALLE 17 ALLE 8 DI DOMENICAIl sindaco di ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 febbraio 2022) In una Kiev che teme da un momento all'altro l'attacco russo, con la metropolitana trasformata in rifugi antiaerei e da oggi il coprifuoco, il presidente ucraino Volodymircontinua a incitare gli ucraini alla resistenza e smentisce le affermazioni russe di una sua fuga dalla capitale, mentre prosegue i colloqui con i leader internazionali. Dopo aver parlato con il premier indiano Narendra Modi,ha twittato di aver riferito al capo del governo indiano che sul territorio ucraino ci sono "". Prima, nel corso della mattina il capo di stato aveva garantito che la capitale era ancora sotto il controllo dell'esercito ucraino e che l'aggressione russa era stata ancora respinta: "Abbiamo infranto il loro piano".A KIEV COPRIFUOCO DALLE 17 ALLE 8 DI DOMENICAIl sindaco di ...

