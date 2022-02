Una Juventus (super) competitiva in... infermeria (Di sabato 26 febbraio 2022) Ben otto assenze pesanti per Massimiliano Allegri: diversi giocatori importanti infortunati nella Juve. Leggi su 90min (Di sabato 26 febbraio 2022) Ben otto assenze pesanti per Massimiliano Allegri: diversi giocatori importanti infortunati nella Juve.

Advertising

capuanogio : ?? Secondo #TheTelegraph, martedì #Agnelli lancerà a nome di #Juventus, #RealMadrid e #Barcellona una nuova formula… - GiovaAlbanese : #Arrivabene sui contratti in scadenza alla #Juventus: «Discuteremo il rinnovo di #Dybala e degli altri. Lo faremo c… - juventusfc : #VillarealJuve sarà un doppio confronto in cui i gol in trasferta varranno come quelli in casa ? A?bbiamo preparato… - CarfagnaPio : @_Cotu @jimpallotta13 Ma ha creato un debito che ci affosserà a lungo, ci ha regalato una finale di coppa persa con… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: Campione europeo 1968, campione del mondo 1982. 6 scudetti e 2 coppa Uefa con la Juventus, una da giocatore e una da allenato… -