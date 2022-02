Ucraina: Zelensky replica duramente agli Usa, che offrivano trasferimento, “Mi servono munizioni, non un passaggio” (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Presidente ucraino sta scegliendo la tattica di trattar male i leader occidentali che non intervengono materialmente, e non solo a parole, in soccorso del suo Paese L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Presidente ucraino sta scegliendo la tattica di trattar male i leader occidentali che non intervengono materialmente, e non solo a parole, in soccorso del suo Paese L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difend… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Draghi ad un'ora precisa'. Lo sc… - MediasetTgcom24 : Draghi in Parlamento si commuove per Zelensky e lui lo prende in giro su Twitter #mariodraghi #ucraina #Zelensky… - nicolabaita_ : RT @Agenzia_Ansa: 'La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio'. Con queste parole il presidente ucraino Zelensky avrebbe ri… - amalia_macri : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difenderci.… -