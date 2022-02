Ucraina: D'Incà, 'grazie all'ambasciatore Zazo, sua scelta presidio democrazia' (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "La scelta di Pierfrancesco Zazo, nostro ambasciatore a Kiev, di rimanere nella città per aiutare i nostri connazionali rimasti in Ucraina, rappresenta un gesto di grandissimo coraggio e abnegazione, verso il quale tutto il Governo è riconoscente". Così il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. "In queste ore drammatiche l'Europa e l'Italia si stringono al popolo ucraino e presidiano i comuni valori democratici anche attraverso gesti di questo tipo. A Pierfrancesco Zazo e a tutti i nostri funzionari e diplomatici impegnati a Kiev va il mio grazie e la mia vicinanza". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Ladi Pierfrancesco, nostroa Kiev, di rimanere nella città per aiutare i nostri connazionali rimasti in, rappresenta un gesto di grandissimo coraggio e abnegazione, verso il quale tutto il Governo è riconoscente". Così il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'. "In queste ore drammatiche l'Europa e l'Italia si stringono al popolo ucraino e presidiano i comuni valori democratici anche attraverso gesti di questo tipo. A Pierfrancescoe a tutti i nostri funzionari e diplomatici impegnati a Kiev va il mioe la mia vicinanza".

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Incà Stampa e palazzo: la guerra in Ucraina, ma anche regole anti - covid, autonomia e giustizia AGI - Nelle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi in primo piano c'è, ovviamente, l'invasione russa dell'Ucraina con l'appello del premier Draghi agli alleati: 'Dobbiamo essere uniti, fermi e decisi'. I giornali si soffermano anche sulle posizioni dei partiti, tutti contro Putin, anche se non mancano le ...

Giovedì 24 Febbraio 2022 - 408ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta ... Laura Garavini (IV - PSI) e Laniece (Aut) hanno condannato l'attacco russo all'Ucraina e hanno ... il Ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà ha posto la questione di fiducia sull'approvazione ...

