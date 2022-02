Ucraina, appello di Elena da Kiev: aiutateci ad uscire dall’inferno (Di sabato 26 febbraio 2022) “Vi prego aiutateci a uscire da questo inferno. Ero venuta a Kiev con Elisa per portare via da qui l’altra mia figlia, ma ora siamo bloccate qui e non possiamo tornare in Italia”. Elena Pastux, la donna Ucraina che da diversi anni vive a Palermo con la figlia Elisa, una disabile di 8 anni costretta in carrozzina, attraverso i social lancia un appello accorato agli amici che sono in pena per la sorte della donna e delle sue due figlie. “A Kiev – ripete Elena – la situazione è davvero tragica. Stamattina in città i russi hanno bombardato la zona vicino all’aeroporto. Sentiamo continuamente le sirene d’allarme suonare e abbiamo paura”. La situazione nella capitale, secondo il racconto della donna, si sta aggravando con il passare delle ore. “Siamo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 26 febbraio 2022) “Vi pregoda questo inferno. Ero venuta acon Elisa per portare via da qui l’altra mia figlia, ma ora siamo bloccate qui e non possiamo tornare in Italia”.Pastux, la donnache da diversi anni vive a Palermo con la figlia Elisa, una disabile di 8 anni costretta in carrozzina, attraverso i social lancia unaccorato agli amici che sono in pena per la sorte della donna e delle sue due figlie. “A– ripete– la situazione è davvero tragica. Stamattina in città i russi hanno bombardato la zona vicino all’aeroporto. Sentiamo continuamente le sirene d’allarme suonare e abbiamo paura”. La situazione nella capitale, secondo il racconto della donna, si sta aggravando con il passare delle ore. “Siamo ...

