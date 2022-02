Ucraina | A Leopoli negozi chiusi | città deserta e coprifuoco

(Di sabato 26 febbraio 2022) "Siamo in piena guerra da tre giorni e questa volta, a differenza di otto anni fa, che non era una guerra, siamo in una guerra totale". La, isono, la gente non va a ...

Gia' ieri non si trovava nella capitale. E' fuggito con il suo entourage a, dove e' stato fornito alloggio a lui e ai suoi assistenti', ha scritto oggi Volodin sul suo canale Telegram,..., inoccidentale, a 70 chilometri dalla Polonia, frontiera est dell'Unione europea, è diventatapunto di approdo del massiccio esodo di profughi dalle altre regioni del Paese, che da ...Roma, 26 feb. (askanews) - 'Siamo in piena guerra da tre giorni e questa volta, a differenza di otto anni fa, che non era una guerra, siamo in ...I salesiani sono impegnati in prima linea nel portare in salvo le persone dai bombardamenti. A Leopoli la casa famiglia dei Figli di don Bosco ospiterà tanti altri bambini provenienti dagli orfanatrof ...