Sofia Abramovich, la figlia di Roman contro Putin: “Lui vuole la guerra con l’Ucraina, non i russi” (Di sabato 26 febbraio 2022) Sofia Abramovich, figlia del patron del Chelsea Roman, ha detto la sua sulla guerra russia-Ucraina e lo ha fatto con una Instagram story. La 27enne ha modificato un post “la russia vuole la guerra con l’Ucraina” in “Putin vuole la guerra con l’Ucraina“. Non solo, Sofia ha aggiunto anche che “la bugia più grande e di maggior successo della propaganda del Cremlino è che la maggior parte dei russi sta dalla parte di Putin“. La parole della ragazza suonano particolarmente forti perché il padre non solo è notoriamente uno degli uomini vicini a Putin ma, come altri oligarchi, potrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022)del patron del Chelsea, ha detto la sua sullaa-Ucraina e lo ha fatto con una Instagram story. La 27enne ha modificato un post “lalacon” in “lacon“. Non solo,ha aggiunto anche che “la bugia più grande e di maggior successo della propaganda del Cremlino è che la maggior parte deista dalla parte di“. La parole della ragazza suonano particolarmente forti perché il padre non solo è notoriamente uno degli uomini vicini ama, come altri oligarchi, potrebbe ...

Advertising

FBiasin : Sofia #Abramovich, figlia del proprietario del #Chelsea Roman, prende decisamente posizione. - LucianoRomeo9 : Sofia Abramovich, la figlia di Roman contro Vladimir Putin: “Lui vuole la guerra con l’Ucraina, non i russi”. - fattoquotidiano : Sofia Abramovich, la figlia di Roman contro Putin: “Lui vuole la guerra con l’Ucraina, non i russi” - emasolo : RT @_maria1503_: Oligarchi e politici russi hanno un problema in casa: è figlie contro padri Sofia Abramovich per esempio scrive 'La più… - _maria1503_ : Oligarchi e politici russi hanno un problema in casa: è figlie contro padri Sofia Abramovich per esempio scrive… -