Sean Penn in Ucraina per girare un documentario sull’invasione della Russia (Di sabato 26 febbraio 2022) Il 61enne due volte premio Oscar come Miglior attore protagonista (nel 2004 per «Mystic River» e nel 2009 per «Milk») Sean Penn si trova in Ucraina per girare un documentario sulla guerra in seguito all’invasione della Russia. La conferma arriva da un comunicato di Vice Studios, società di produzione del film assieme a Vice World News e Endeavor Content. Giovedì, giorno in cui ufficialmente è iniziato il conflitto con il superamento da parte delle truppe di Putin dei territori autoproclamatisi indipendenti di Donetsk e Luhansk, l’attore e regista di Santa Monica è apparso alla conferenza stampa organizzata nella capitale Ucraina, Kiev, dove ha raccolto le testimonianze dei funzionari del governo sulla crisi. L’ultima volta c’era stato nel novembre ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Il 61enne due volte premio Oscar come Miglior attore protagonista (nel 2004 per «Mystic River» e nel 2009 per «Milk»)si trova inperunsulla guerra in seguito all’invasione. La conferma arriva da un comunicato di Vice Studios, società di produzione del film assieme a Vice World News e Endeavor Content. Giovedì, giorno in cui ufficialmente è iniziato il conflitto con il superamento da parte delle truppe di Putin dei territori autoproclamatisi indipendenti di Donetsk e Luhansk, l’attore e regista di Santa Monica è apparso alla conferenza stampa organizzata nella capitale, Kiev, dove ha raccolto le testimonianze dei funzionari del governo sulla crisi. L’ultima volta c’era stato nel novembre ...

