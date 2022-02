Sci di fondo | una strepitosa Jonna Sundling si aggiudica la Sprint a Lahti! Podio svedese con Ribom e Dahlqvist Out ai quarti Ganz e Laurent

(Di sabato 26 febbraio 2022) A più di un mese di distanza dall’ultima tappa, è tornata a svolgersi quest’oggi la Coppa del Mondo di sci di2021-2022, con le gare dia Lahti, in Finlandia. La, fresca Campionessa Olimpica nellaa Pechino, si èta la vittoria dominando, incontrastata, la finale. Ilche si è venuto a formare è, di fatto, tutto: alle spalle di, che ha chiuso in 3’12?86, figurano Emma, seconda a +3?28, e Maja, terza a 3?67.si è mostrata quasi di un’altra categoria quest’oggi: non solo il miglior tempo in fase di qualificazioni, ma anche il trionfo in una finale ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Therese, hai vinto un'altra medaglia!' ???? La norvegese ci regala uno dei momenti più belli di queste Olimpiadi:… - zazoomblog : Sci di fondo una strepitosa Jonna Sundling si aggiudica la Sprint a Lahti! Podio svedese con Ribom e Dahlqvist. Out… - Eurosport_IT : NOOOOOOOOOOO ?????? Federico Pellegrino era riuscito a conquistare la finale ma viene squalificato! ?? #EurosportSCI… - FondoItalia : Sci di Fondo - Mondiali Juniores: Moa Hansson e Valerio Grond oro nella sprint di Lygna. 15° Davide Graz - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: La Federazione Norvegese di Sci: 'Non vogliamo atleti russi alle gare in Norvegia' -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

Il Cittadino di Monza e Brianza

Risultati modesti per le azzurre impegnate nella sprint: Nicole Monsorno e Federica Cassol non sono andate oltre i quarti di finale. La prima ha chiuso al ventitreesimo posto , ventisettesima ...In, dopo il periodo nero del Covid, con l'incubo dell'inflazione che si staglia come un'ombra,...tenute solo grazie a un incredibile spreco di acqua e di energia (ma è un problema ormai dello...A più di un mese di distanza dall'ultima tappa, è tornata a svolgersi quest'oggi la Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022, con le gare di sprint a Lahti, in Finlandia. La svedese Jonna Sundling, f ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15.18: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per le due gare distance di Lahti. Buon pomeriggio! 15.18: Peccato per l'occasione persa ...