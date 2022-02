Sampdoria, recuperano Sensi e Giovinco (Di sabato 26 febbraio 2022) Marco Giampaolo può tirare un sospiro di sollievo in vista della gara di lunedì a Bergamo con l'Atalanta: Stefano Sensi e Sebastian Giovinco hanno entrambi recuperato dall'affaticamento alle cosce. ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) Marco Giampaolo può tirare un sospiro di sollievo in vista della gara di lunedì a Bergamo con l'Atalanta: Stefanoe Sebastianhanno entrambi recuperato dall'affaticamento alle cosce. ...

