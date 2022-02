Roma, auto in fiamme in un campo sulla Laurentina: a terra il cadavere carbonizzato di un uomo (Di sabato 26 febbraio 2022) Ritrovamento choc a Roma . Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un campo incolto su via Laurentina all'altezza del km 17.600 nell'area sud della Capitale. Il corpo di un uomo, ... Leggi su leggo (Di sabato 26 febbraio 2022) Ritrovamento choc a. Ildi unè stato trovato in unincolto su viaall'altezza del km 17.600 nell'area sud della Capitale. Il corpo di un, ...

