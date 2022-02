Revolut fa pagare tributi e imposte PagoPA senza commissioni. Ecco come funziona (Di sabato 26 febbraio 2022) Conto Revolut ha annunciato ai suoi vecchi e nuovi clienti che è possibile pagare tributi e imposte dovute alla Pubblica Amministrazione senza commissioni. La notizia si è subito diffusa rapidamente per motivi più che comprensibili: pagare gratis tributi e imposte significa poter risparmiare, ad esempio, il corrispettivo dovuto per i bollettini (si si paga alla posta) o le spese per il pagamento in tabaccheria. La proposta di Revolut conferma la volontà della società emittente di aggredire il mercato per occupare sempre maggiori quote. La possibilità di pagare tasse, tributi e rette della PA senza commissioni avrà come effetto un ... Leggi su risparmioggi (Di sabato 26 febbraio 2022) Contoha annunciato ai suoi vecchi e nuovi clienti che è possibiledovute alla Pubblica Amministrazione. La notizia si è subito diffusa rapidamente per motivi più che comprensibili:gratissignifica poter risparmiare, ad esempio, il corrispettivo dovuto per i bollettini (si si paga alla posta) o le spese per il pagamento in tabaccheria. La proposta diconferma la volontà della società emittente di aggredire il mercato per occupare sempre maggiori quote. La possibilità ditasse,e rette della PAavràeffetto un ...

Advertising

andreateskio : Revolut ha siglato una partnership con PagoPA per pagare la pubblica amministrazione direttamente dall’app senza co… - ZerounoTv : Revolut implementa i pagamenti pagoPA e non fa pagare la commissione - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Revolut, la piattaforma per pagare tasse, imposte e rette con pagoPA senza commissione: Revolut è la prima applicazione c… - MrGadgetTech : Revolut, la piattaforma per pagare tasse, imposte e rette con pagoPA senza commissione: Revolut è la prima applicaz… - brave0nft : Revolut: da oggi è possibile pagare tributi, imposte e rette tramite pagoPA senza fee -