Nadya Tolokonnikova aiuta Ucraina con NFT

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nadya Tolokonnikova

, attivista politica e critica di Putin e fondatrice di Pussy Riot ha specificato la scelta della bandiera ucraina 'perché non si tratta di artisti o estetiche specifiche - si ..., attivista politica e critica di Putin e fondatrice di Pussy Riot ha specificato la scelta della bandiera ucraina 'perché non si tratta di artisti o estetiche specifiche - si ...The cryptosphere continues to mobilize for Ukraine after the Russian invasion. Digital currency donations to charities and the Ukrainian military continue to climb. Since Thursday, the first day of ...Our goal is to use what we’re good at, web3, to assist Ukrainians as they cope with the Russian invasion of their country,” punk activists say of UkraineDAO ...