Monreale, una giornata di digiuno e preghiera per l'Ucraina (Di sabato 26 febbraio 2022) Il vescovo di Monreale, Michele Pennisi, lanciano appello affinché si dia fine alle ostilità in Ucraina da parte delle forze russe. L'arcivescovo cremisi, con il suo messaggio, vuole sensibilizzare le coscienze sull'onda del messaggio di Papa Francesco che ha già chiesto agli stati coinvolti di cessare ogni forma di violenza. "Le attuali iniziative della Chiesa

