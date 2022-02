Milan | retroscena Botman | a gennaio voleva passare in Premier League

(Di sabato 26 febbraio 2022) Le parole di Amanda Staveley, manager del Newcastle, riguardo alla possibilità di un trasferimento diinLe parole a The Athletic di Amanda Staveley, manager del Newcastle, riguardo alla possibilità di un trasferimento di, obiettivo di mercato del, in: DICHIARAZIONI – «Svendisperatamente unirsi al Newcastle a! Vorrebbe ancora trasferirsi e ne ha parlato apertamente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Aquila6811 : RT @CronacheTweet: Cresciuti assieme nella Lazio, oggi Scamacca e Frattesi sono due dei punti di forza del Sassuolo di Dionisi capace di vi… - sergeeej21 : RT @CronacheTweet: Cresciuti assieme nella Lazio, oggi Scamacca e Frattesi sono due dei punti di forza del Sassuolo di Dionisi capace di vi… - Lore2261984 : RT @CronacheTweet: Cresciuti assieme nella Lazio, oggi Scamacca e Frattesi sono due dei punti di forza del Sassuolo di Dionisi capace di vi… - CronacheTweet : Cresciuti assieme nella Lazio, oggi Scamacca e Frattesi sono due dei punti di forza del Sassuolo di Dionisi capace… - sportli26181512 : #Deulofeu e il retroscena sull'addio al Milan: 'Colpa del passaggio di proprietà': L'attaccante spagnolo dell'Udine… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan retroscena

Corriere dello Sport

...di mercato. Il portiere classe 1995 si è detto emozionato per le emozioni vissute finora: 'Quest'anno, non mi sono detto: 'Sto giocando all'Allianz con la Juve o a San Siro con il' - ......30 alle 19:30 in onda I Love Mondays , il nuovo format di DAZN che racconta idelle ... VENERDI 25 FEBBRAIO 2022 ore 19:00 Serie A 27a Giornata:vs Udinese (diretta esclusiva) ...Gasperini a fine partita ha confermato quanto fosse stata difficile la giornata dell'ucraino. Gli occhi fissi verso gli obiettivi dei fotografi, attimi rubati alla gioia di un gol che serve a lanciare ...Wladimiro Falcone ha parlato delle emozioni vissute contro Roma e Juventus e ha svelato alcuni retroscena di calciomercato ...