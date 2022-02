(Di sabato 26 febbraio 2022) Secondoriportato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti belga starebbe spingendo per un ritorno a Milano. La trattativa però non è assolutamente semplice, visto che l'attaccante è stato ...

Advertising

qui_finanza : Lukaku torna all’Inter? Ecco quanto costerebbe - Sebastiana_1908 : RT @il_Tommi12: Quando Lukaku è stato sostituito con Džeko molti interisti hanno provato a ingannare loro stessi approvando l’operazione, m… - FELIX38528245 : Questa stagione ormai finirà come finirà, aspettiamoci di tutto. Se vogliamo salvare il futuro però, e evitare alt… - PierinoSuperTru : Si torna sempre lì, a quel discorso: vendere #Lukaku a 115ml è cosa sacrosanta. Sempre e comunque. La vergogna pi… - il_Tommi12 : Quando Lukaku è stato sostituito con Džeko molti interisti hanno provato a ingannare loro stessi approvando l’opera… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku torna

all'Inter? Quanto è stato pagato dal Chelsea Romeluha nostalgia dell'Inter e dell'Italia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti belga starebbe ...Stasera sigià in campo con l'impegno in casa del Genoa e il duello a distanza con i ... Calciomercato Inter, Scamacca o: la scelta di Marotta© LaPresseDa una parte resta la ...Romelu Lukaku è stato uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto, poi ha lasciato l’Inter. Al Chelsea, però, più ombre che luci: quanto dovrebbe pagare l’Inter per riportarlo a ...L'Inter culla il ritorno di Lukaku in nerazzurro, il belga può lasciare il Chelsea: entra in campo anche Mourinho, assist imprevisto ...