La guerra in Ucraina va condannata | ma un po’ di autocritica politica l’Occidente dovrebbe farsela

di Monica Valendino Condannare una guerra è quasi banale, tanto dovrebbe essere maturo l'essere umano per comprendere che le armi non sono la soluzione di nessun problema ma lo strumento per crearlo. Per cui oggi è impensabile non condannare umanamente l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Però siccome il mondo non è perfetto e soprattutto le armi lo governano ancora (e da sempre), occorrerebbe essere un po' meno ipocriti e valutare la situazione in maniera obiettiva. "Se vuoi che l'Ucraina non sia membro della Nato e dell'Ue, ma sia un Paese amico dell'Europa e un ponte con la Russia, devi avere una politica coerente con questo obiettivo. Se l'obiettivo è portare l'Ucraina nella Nato, allora crei tensioni irreversibili": non lo ha detto un simpatizzante di Putin qualsiasi, ...

