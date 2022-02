I calciatori della Polonia: «Nella vita ci sono cose più importanti del calcio. Con la Russia non giochiamo» (Di sabato 26 febbraio 2022) «Noi calciatori della nazionale polacca, insieme alla Federcalcio polacca, abbiamo deciso che non giocheremo, a causa dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, la partita di spareggio contro la Russia. Non è una decisione facile, ma Nella vita ci sono cose più importanti del calcio. Il nostro pensiero va all’Ucraina e al nostro compagno di nazionale, Tomasz Kedziora, che è ancora a Kiev con la sua famiglia» Il messaggio alla Fifa è forte e chiaro e a questo punto non proviene solo dalla federazione: la Polonia non ha alcuna intenzione di giocare il playoff dei Mondiali contro la Russia. L’hanno confermato i calciatori ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) «Noinazionale polacca, insieme alla Federpolacca, abbiamo deciso che non giocheremo, a causa dell’aggressionecontro l’Ucraina, la partita di spareggio contro la. Non è una decisione facile, macipiùdel. Il nostro pensiero va all’Ucraina e al nostro compagno di nazionale, Tomasz Kedziora, che è ancora a Kiev con la sua famiglia» Il messaggio alla Fifa è forte e chiaro e a questo punto non proviene solo dalla federazione: lanon ha alcuna intenzione di giocare il playoff dei Mondiali contro la. L’hanno confermato i...

