Harry | dietrofront sulla cerimonia per Filippo | «Potrebbe partecipare» ma senza Meghan Markle

Leggi su vanityfair

(Di sabato 26 febbraio 2022) A Palazzo si erano detti convinti che il duca non sarebbe tornato per la messa in ricordo del nonno - in programma il 29 marzo a Westminster - a causa della sua battaglia per riavere la scorta di Scotland Yard. Nuove indiscrezioni smentiscono: «L’evento avrà la copertura della polizia, quindi è possibile che rientri a Londra. Però da solo»