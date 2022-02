"Hai mai avuto rapporto omosessuali?". La Fagnani domanda e Morgan la sbrana: cala il gelo a "Belve" (Di sabato 26 febbraio 2022) Botta e risposta a Belve, il programma di Rai2. Ospite di Francesca Fagnani nella puntata di venerdì 25 febbraio, Morgan. Il cantante, all'anagrafe Marco Castoldi, ha mostrato di non apprezzare alcune domande. In particolare quelle sul suo rapporto con le sostanze stupefacenti, di cui nel passato non ha nascosto di fare uso. "Come fa un uomo libero come me ad avere delle dipendenze?" ha chiesto la conduttrice per poi rincarare la dose: "Lei dichiarò in una intervista di fumare cocaina, di usare crack, come antidepressivo". Ma l'artista è sbottato: "No, io facevo tutto un altro discorso, teorico. Il titolo poi venne girato, non ho mai parlato di me. Quelli sono affari miei. Giudicate quello che so fare io in quanto artista, lasciate stare quello che faccio quando sono a casa. Io sono stato: rimosso da X Factor, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Botta e risposta a, il programma di Rai2. Ospite di Francescanella puntata di venerdì 25 febbraio,. Il cantante, all'anagrafe Marco Castoldi, ha mostrato di non apprezzare alcune domande. In particolare quelle sul suocon le sostanze stupefacenti, di cui nel passato non ha nascosto di fare uso. "Come fa un uomo libero come me ad avere delle dipendenze?" ha chiesto la conduttrice per poi rincarare la dose: "Lei dichiarò in una intervista di fumare cocaina, di usare crack, come antidepressivo". Ma l'artista è sbottato: "No, io facevo tutto un altro discorso, teorico. Il titolo poi venne girato, non ho mai parlato di me. Quelli sono affari miei. Giudicate quello che so fare io in quanto artista, lasciate stare quello che faccio quando sono a casa. Io sono stato: rimosso da X Factor, ...

