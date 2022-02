Finta email da UNICREDIT : “Ultimo sollecito! Comunicazione importante” (Di sabato 26 febbraio 2022) Attenzione alla email di phishing da parte di Unicreedi con oggetto “Ultimo sollecito! Comunicazione importante” Ecco il testo della Finta email : Servizio clienti Privati800.57.75.57 – Dall’estero+39 02.3340.9973 Servizio clienti Imprese848.89.00.88 – Dall’estero+39 02.3346.8967 Gentile Cliente, Per garantire la massima sicurezza, la tua BANCA VIA INTERNET è stata bloccata per ulteriori attività. Abbiamo bisogno della tua collaborazione, per impedire ulteriori attività non autorizzate. stiamo aspettando che tu risolva il problema CLICCA QUI PER ATTIVARE ( si apre il link al finto sito della banca ) Il servizio non comporta alcuna spesa e offre maggiore protezione per tutti i tuoi dati online. CordialmenteUNICREDIT S.p.A. UNICREDIT ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 26 febbraio 2022) Attenzione alladi phishing da parte di Unicreedi con oggetto “” Ecco il testo della: Servizio clienti Privati800.57.75.57 – Dall’estero+39 02.3340.9973 Servizio clienti Imprese848.89.00.88 – Dall’estero+39 02.3346.8967 Gentile Cliente, Per garantire la massima sicurezza, la tua BANCA VIA INTERNET è stata bloccata per ulteriori attività. Abbiamo bisogno della tua collaborazione, per impedire ulteriori attività non autorizzate. stiamo aspettando che tu risolva il problema CLICCA QUI PER ATTIVARE ( si apre il link al finto sito della banca ) Il servizio non comporta alcuna spesa e offre maggiore protezione per tutti i tuoi dati online. CordialmenteS.p.A....

