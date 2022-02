Diga di Campolattaro | Bonavitacola scrive a Della Rocca | “Finanziata la rete irrigua”

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – “L’interesse e la volontàRegione Campania, così come più volte espressa dal Presidente De Luca, è quella di realizzare un unico progetto di utilizzo plurimo delle acque dell’invaso di”. A mettere nero su bianco la ferma intenzionegiunta regionale di finanziare anche la parte del progetto per le opere destinate all’irrigazionebeneventana, è il vice presidenteRegione, Fulvio, in una lettera inviata al presidente del Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, Franco. “Nell’intento di rassicurare enti, organizzazioni ed ogni altro soggetto interessato all’uso irriguorisorsa idrica di ...

"Il grande progetto delladiè un vantaggio per tutta la Campania, non solo per il Sannio. Ma se non completiamo ambiziosamente la parte dedicata alle opere irrigue, rischiamo di fare la fine dell'eolico: ...'I seri problemi dell'Alto Calore sull'orlo del fallimento, le difficoltà del servizio idrico in tantissimi comuni sanniti in uno con la tematica delladie dell'acqua alla Puglia ...Spegne gli entusiasmi il leader di Coldiretti a Benevento Gennaro Masiello sulla diga di Campolattaro. Mancano i fondi e la rivoluzione agricola che deriverebbe dalle opere irrigue rischia di essere ...Spegne gli entusiasmi il leader di Coldiretti a Benevento Gennaro Masiello sulla diga di Campolattaro. Mancano i fondi e la rivoluzione agricola che deriverebbe dalle opere irrigue rischia di essere r ...