Conte l’ha chiesto al Tottenham: la condizione per restare! (Di sabato 26 febbraio 2022) Conte sulla panchina del Tottenham la prossima stagione? La risposta non è cosi scontata come sembra. Il tecnico ex-Inter e Juventus, secondo alcune indiscrezioni, non sarebbe convinto di restare. Secondo l’allenatore la società non lo ha aiutato in questa sua esperienza e poche ore fa si è tenuto un vertice tra l’allenatore e Daniel Levy, presidente dei londinesi. Tottenham- Conte Il meeting sembra essere andato bene, le due parti sono arrivate ad un accordo e questo potrebbe far si che il matrimonio continui anche per la prossima stagione. Conte resterà l’allenatore degli Spurs a patto che la società gli garantisca pieno appoggio e regali alla squadra una mentalità vincente nel mercato estivo. Leggi su rompipallone (Di sabato 26 febbraio 2022)sulla panchina della prossima stagione? La risposta non è cosi scontata come sembra. Il tecnico ex-Inter e Juventus, secondo alcune indiscrezioni, non sarebbe convinto di restare. Secondo l’allenatore la società non lo ha aiutato in questa sua esperienza e poche ore fa si è tenuto un vertice tra l’allenatore e Daniel Levy, presidente dei londinesi.Il meeting sembra essere andato bene, le due parti sono arrivate ad un accordo e questo potrebbe far si che il matrimonio continui anche per la prossima stagione.resterà l’allenatore degli Spurs a patto che la società gli garantisca pieno appoggio e regali alla squadra una mentalità vincente nel mercato estivo.

Advertising

fattoquotidiano : Salario minimo, Conte: “La Germania lo ha aumentato, l’Italia cosa aspetta? C’è un ddl, chi non lo sottoscrive si a… - battitomilan7 : @tcarapezza Io non voglio passare per quello che capisce più di altri, però è inammissibile che,se giochi male ti d… - 20928 : #UcraniaRussia Se vi piace leggere il nulla , consiglio l ‘intervista a #Conte sul Corriere della Sera .Non ha nes… - GiaccAvv : @AntonioCorsa @Milestemplaris @marco_rogerio_ Una squadra è forte quando sa gestire da sola l'imprevisto. È per que… - ric_______ : sfottò a parte disamina perfetta, l’inter è potenzialmente capolista, vinto supercoppa, ucl ha fatto il suo, coppa… -