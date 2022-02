Chi è Marchetti, il fischietto che brucia le tappe. E che aveva già avuto a che fare con la Var a Milano (Di sabato 26 febbraio 2022) L'amarezza è tanta, anche il giorno dopo. Le parole di Paolo Maldini al termine di Milan - Udinese continuano a risuonare: 'Siamo primi, non possiamo avere sempre arbitri esordienti a San Siro'. La ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) L'amarezza è tanta, anche il giorno dopo. Le parole di Paolo Maldini al termine di Milan - Udinese continuano a risuonare: 'Siamo primi, non possiamo avere sempre arbitri esordienti a San Siro'. La ...

Advertising

sportli26181512 : Chi è Marchetti, il fischietto che brucia le tappe. E che aveva già avuto a che fare con la Var a Milano: Chi è Mar… - gaetct : @milan_day Questo tipo è Guida che ieri sera era al Var, inesperiente? No! in perfetta malafede come chi lo ha desi… - Gazzetta_it : Chi è Marchetti, il fischietto che brucia le tappe. E che aveva già avuto a che fare con la Var a Milano - amoflorenzi : Marchetti è un arbitro scarso e si sa. Chi è sorpreso dorme sugli arbitri quando li disegnano. Marchetti è l’arbit… - notgiorgia2 : @calcio714 ad un certo punto si tirano fuori i cartellini a fronte di perdite di tempo imbarazzanti o si richiama,… -