“Centomila soldati pronti a calare da nord” Il piano russo per chiudere la partita in Ucraina

(Di sabato 26 febbraio 2022) Mentre prosegue l’invasione della Russia in, con le bombe che da questa notte hanno iniziato a cadere sulla capitale Kiev e con un virus informatico – denominato Kill Disk – che sta mettendo in ginocchio i sistemi informatici del Paese, e mentre ancora la Nato sembra brancolare nel buio offrendo un supporto puramente teorico, InsideOver.

Advertising

AseroGiovanna : RT @AnnalisaNocera1: centomila soldati al confine con l’Ucraina, infine la dura linea diplomatica con cui ha ribattuto alle minacce di sanz… - Labellasospesa : RT @AnnalisaNocera1: centomila soldati al confine con l’Ucraina, infine la dura linea diplomatica con cui ha ribattuto alle minacce di sanz… - koaz74 : RT @AnnalisaNocera1: centomila soldati al confine con l’Ucraina, infine la dura linea diplomatica con cui ha ribattuto alle minacce di sanz… - AnnalisaNocera1 : centomila soldati al confine con l’Ucraina, infine la dura linea diplomatica con cui ha ribattuto alle minacce di s… - Skarrozzz : RT @MaryamSenada: 3/4 Da qui le contromosse di Putin: la guerra in Georgia, l’occupazione della Crimea, l’appoggio ai separatisti del Donba… -

Ultime Notizie dalla rete : Centomila soldati

Da qui le contromosse di Putin: "la guerra in Georgia, l'occupazione della Crimea, l'appoggio ai separatisti del Donbass, lo schieramento di oltreal confine con l'Ucraina, infine ......di aver preso di mira infrastrutture militari ucraine con missili da crociera i suoihanno ...al momento l'idea di un cessate il fuoco non sembra prendere piede Sarebbero intanto oltre...Tale posizione, precisò, era stata concordata con il cancelliere tedesco Helmuth Khol e con il ministro degli Esteri, Hans-Dietrich Genscher. Una promessa smentita dai fatti, visto che da allora ben 1 ...Separatisti: "Attacco Kiev su Luhansk". Il Parlamento ucraino approva lo stato di emergenza. Usa: "La richiesta d'aiuto dal Donbass? Pretesto della Russia per un blitz" ...