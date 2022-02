Catanzaro-Latina oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

(Di sabato 26 febbraio 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 febbraio alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace.

Advertising

Mediagol : Latina, Di Donato: “Catanzaro? Chiedo sempre intensità. Squadra pronta, pronti cambi” - Czinforma : - Czinforma : - USCatanzaro1929 : ?? | IL MATCH AI RAGGI X I numeri sul prossimo match contro il Latina ?? Powered by Museo del Catanzaro Calcio ??… - TSTARANTO : Latina, Di Donato: 'Catanzaro l'avversario migliore del girone' -

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro Latina

... diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports) 17.30 CALCIO (Serie C) - Quattro partite: Campobasso - Turris,, Potenza - Paganese, Vibonese - Messina (diretta streaming su ......20.45 Sassuolo - Fiorentina SERIE B 14.00 Como " Brescia Cosenza " Alessandria Parma " SPAL Ternana " Cremonese Vicenza " Pordenone 16.15 Perugia " Benevento LEGA PRO 17.30Virtus ...La diretta live di Catanzaro-Latina, match valido per la ventinovesima giornata di Serie C 2021/2022. Girone C che propone uno scontro di grande importanza tra la seconda in classifica e l’ottava. I c ...Parola a Daniele Di Donato. Il tecnico del Latina ha presentato l'importante trasferta che attende i suoi sul campo del Catanzaro, avversario certamente ostico per la compagine nerazzurra. Quest'ultim ...