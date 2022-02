Biathlon | Dmytro Pidruchnyi | “Nessun ucraino parteciperà ad altre competizioni Vi chiedo di aiutarci”

Leggi su oasport

(Di sabato 26 febbraio 2022) La legge marziale imposta in Ucraina impedirà alla Nazionale didel Paese di prendere parte alle ultime tappe stagionali di Coppa del Mondo e di IBU Cup:Pidruchny con un post su Instagram ha chiesto aiuto per il suo Paese. Queste le sue parole: “Cara famiglia del, miei amici e fan internazionali. Io e la mia squadra restiamo in Ucraina per proteggere le nostre case e le nostre famiglie dalle forze armate russe che hanno invaso l’Ucraina il 24 febbraio.ad. Vidi“. Le richieste del biatleta: “Ecco cosa potete fare: 1. Donare. Il conto bancario ufficiale per aiutare l’esercitoè nelle foto; 2. Andare per le ...