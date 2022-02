“Benvenuta al mondo Mia” Nata in un rifugio antiaereo sotto le bombe | la notizia più bella da Kiev

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 26 febbraio 2022) È iniziato l’assedio di. La capitale ucraina èl’attacco delledei russi, ma resiste. Il Presidente della Repubblica Zelensky invita il popolo alla resistenza: “Non sono in fuga e non chiederò all’esercito di deporre le armi” e il suo consigliere riferisce che “la situazione ècontrollo a”. La terza notte di guerra in Ucraina ha visto le forze diresistere agli attacchi russi giunti fin dentro le mura della capitale, con il presidente Zelensky personalmente alla guida della resistenza che ha respinto l’ipotesi di una fuga negli Stati Uniti chiedendo invece ‘munizioni’ per respingere il nemico, scrive l’Ansa. Secondo il portavoce del ministero della Difesa russo, Konashenkov, durante la notte sono stati colpiti ‘821 infrastrutture militari ucraine, di ...