Agnelli incredulo | Empoli-Juventus | mani nei capelli per i tifosi

(Di sabato 26 febbraio 2022) Lasta vincendo con l’, ma c’è una brutta tegola sia per Allegri che per la società bianconera. Da pochi minuti è terminato il primo tempo della gara tracon il risutalto di 1-2 a favore dei bianconeri. I ragazzi di Allegri partono subito a spron battuto con le occasioni di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli incredulo

SerieANews

È rimasto impietrito, senza parole,davanti alla scena terribile di 30 capi morti che ... Nell'arco di pochi giorni, sono morti altri 60 capi, tra adulti e. Li ha visti accasciarsi a ...Edoardo Spinsante , in arte Baltimora , per avere trionfato nello show di Sky. È stata ... Baltimora ha superato i concorrenti Gianmaria (sostenuto da Emma), Bengala Fire (Manuel) e ...Agnelli, Wojtyla, Gheddafi, Placido Domingo. Certe volte i ricordi bisogna saperli schivare per seguire il filo. Occorre andare dritti. Sono le 18. Fuori dalla finestra Roma brucia un altro tramonto.