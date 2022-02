Vice ambasciatore americano espulso da Mosca

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ildegli Stati Uniti aBart Gorman è statodalla Russia. Novaya Gazeta spiega che il motivo della decisione non è stato specificato. Secondo Rbk, la misura è stata resa nota poco dopo una visita dell’John Sullivan al ministero degli Esteri russo durata circa 15 minuti. Insomma succede qualcosa che non possiamo vedere, ma che conferisce quella malafede sulle reciproche parole distensive che starebbero per definire il problema ucraino. Troppe espulsioni, troppe mosse tattiche e troppa poca chiarezza; la diplomazia però alla fine non ne esce affatto vittoriosa perché quando in un ambito così importante non c’è chiarezza la cosa diventa preoccupante. L’America di Biden non si fida, e questo fa pensare che quando la sfida diventa ...

Advertising

pietroraffa : La Russia ha espulso il vice ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, Bart Gorman. Lo riporta Ria Novosti. (AGI) Andiamo bene - HansScholl11 : @FmMosca Ti racconto questa, Francesco: Quando Salvini è andato negli USA, ed è stato ricevuto da Mike Pence, vice… - BLIND_DATA24 : RT @siamozeta: ???? Crisi #Ucraina: secondo le agenzie di stampa russe Ria Novosti e Tass, la #Russia ha espulso il vice ambasciatore degli #… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il ministero degli Esteri russo deciderà presto se nominare un ambasciatore nelle Repubbliche popolari di #Donetsk e #Lu… - Flavr7 : RT @Geopoliticainfo: ???? Il ministero degli Esteri russo deciderà presto se nominare un ambasciatore nelle Repubbliche popolari di #Donetsk… -

Ultime Notizie dalla rete : Vice ambasciatore

... Sergey Razov e Aleksander Avdeev,russo presso la Santa Sede. Sono lì, i messi in ... come l'amministratore delegato di Iren, Gianni Vittorio Armani, Stefano Messina,presidente della ...... "La Cina parli con Putin per fermare il massacro" L'ucraino in Giappone ha esortato ... Lo ha detto laministra degli Esteri ucraina Hanna Malyar, precisando che i militari stanno ...Francesco è uscito dal Vaticano per un incontro di mezz'ora nell'ufficio del diplomatico, al quale ha espresso la sua preoccupazione per la guerra in Ucraina.L'escalation militare che ha visto la Russia ieri impegnata in una sostanziale invasione dell'Ucraina sta comportando reazioni a più livelli. In particolar modo ...