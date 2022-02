Ucraina: Letta, 'aiuti per difesa con materiale e attrezzature militari' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Alla Camera ho posto la necessità di non limitarsi a sostegno politico ed economico all'Ucraina aggredita dalla guerra di #Putin. Ho detto che dovremmo aiutare l'Ucraina difendersi, fornendo loro materiale e attrezzature militari che li aiutino concretamente a respingere gli invasori". Così Enrico Letta su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Alla Camera ho posto la necessità di non limitarsi a sostegno politico ed economico all'aggredita dalla guerra di #Putin. Ho detto che dovremmo aiutare l'difendersi, fornendo loroche lino concretamente a respingere gli invasori". Così Enricosu twitter.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi: al lavoro con gli alleati europei e della Nato per una risposta immediata. Per Di Maio l'operazio… - ilriformista : Il commento sulle parole del dem Enrico Letta e la rete che si scatena #LuciaAnnunziata #Ucraina #badanti… - LaStampa : Guerra in Ucraina, Letta: “Sanzioni durissime per la Russia e l’Ue sospenda il patto di stabilità” - Simo07827689 : RT @sissiisissi2: Conte “Ci impegneremo al massimo per ottenere il ritiro delle truppe e per riprendere i negoziati per una soluzione polit… - samuele26572 : RT @CremaschiG: Il discorso più #guerrafondaio al #Parlamento lo ha fatto #Letta #PD che ha persino chiesto di inviare armi e altri sostegn… -